Çatıdan Düşen 2 Kardeş Yaralandı

Elazığ
'ın Palu
ilçesinde iki katlı evin çatısında çalışırken düşen 2 kardeş yaralandı.
Olay Palu'nun Karasalkım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İki katlı bir evin çatı tamirini yapan Servet ve Mehmet Öztürkmen kardeşler, havanın yağışlı olmasından dolayı dengelerini kaybedip aşağı düştü. Köy sakinleri tarafından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi
Hastanesine sevk edildi.
İki kardeşinde ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ
Palu,Elazığ
09 Aralık 2018 Pazar 17:52