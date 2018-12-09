09 Aralık 2018, 17:52
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Çatıdan Düşen 2 Kardeş Yaralandı

Çatıdan Düşen 2 Kardeş Yaralandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde iki katlı evin çatısında çalışırken düşen 2 kardeş yaralandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde iki katlı evin çatısında çalışırken düşen 2 kardeş yaralandı.

Olay Palu'nun Karasalkım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İki katlı bir evin çatı tamirini yapan Servet ve Mehmet Öztürkmen kardeşler, havanın yağışlı olmasından dolayı dengelerini kaybedip aşağı düştü. Köy sakinleri tarafından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

İki kardeşinde ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ Palu,Elazığ
09 Aralık 2018 Pazar 17:52



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