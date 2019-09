- Çatıdan düşen atmaca yavrusunu aile hekimi tedavi ettirdi

- Çatıdan düşen atmaca yavrusunu aile hekimi tedavi ettirdiGAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde aile hekimliği yapan Dr. Ahmet Velioğlu, bir evin çatısından düşen atmaca yavrusunu tedavi edip, besledi. Velioğlu, gelişen yavruyu yeniden doğaya bırakılmak üzeren Milli Parklar şefliğine teslim etti.Gaziantep in islahiye ilçesi Altınüzüm beledesinde bulunan binanın çatısındaki yuvadan atmaca yavrusu düşerek yaralandı. Yavruyu bulan çocuklar, Altınüzüm Aile hekimliğinde görevli Dr Ahmet Velioğlu'na getirdi. Yavru kuşu alan Dr velioğlu, hayvanı besleyerek, tedavi etmeye başladı. Yavruyla 3 ay boyunca ilgilenen Velioğlu, tüyleri bile çıkmayan hayvanı elleriyle besledi.Hayvanın kendisini toparlaması ve yaralarının iyileşmesi üzerine ise Velioğlu, İslahiye Milli parklar doğayı koruma şefliğine yavru hayvanı teslim etti . Velioğlu, "Bundan üç ay önce tam mesai bitmek üzereydi, çocuklar kuş getirdi. Yuvadan düşmüş galiba. Baktım ki halk arasında 'kerkenez' olarak bilinen atmaca yavrusu. Ayağında yaralar vardı, hiç bir şey yemiyor ve halsizdi. İmkanlarım ölçüsünde tedavi ettim. Her gün tavuk ciğeri alarak besledim. Aslında doğaya salmak istedim ama kuyruğu olmadığı için tereddüt ettim. Sonra da Milli parklar şefliğini aradım. Doğaya salınmak üzere yetkililere teslim ettim" dedi.Kendisinin hayvanları çok sevmesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar, yaralı hayvan görünce kendisine getirdiği hatırlatan Velioğlu, bu tür durumlarda gönüllü olarak bakmaya razı olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar benim iyi bir hayvan sever olduğumu bilmeleri nedeniyle böyle yardıma muhtaç hayvanları bana getiriyorlar. Ben de mutlu oluyor. Aslında toplumuz da bu konuda duyarlı bir tavır sergilemeye başladı. Bu konuda mesafe kat etmeye başladı. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.