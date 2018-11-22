22 Kasım 2018, 09:16
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Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Bir Kadının Feci Şekilde Can Vermesine Neden Oldu

Kazakistan'ın Almatı şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı.

EVİNE DOĞRU İLERLİYORDU

Oğlunun park ettiği araçtan inip evine doğru ilerleyen yaşlı kadının üzerine, 11 katlı binanın çatısından buz parçası düştü. Devasa buz kütlesinin hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY ANI KEMARAYA YANSIDI

Olaya şahit olan evlatsa sinir krizi geçirdi. Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Almatı,Kazakistan
22 Kasım 2018 Perşembe 09:16



YORUMLAR (7)
DAMAT: ÖLÜM NEREDEN VE NE ZAMAN GELECEĞİ HİÇ BELLİ OLMUYOR. . KADER Mİ DESEK ZAMANLAMA MI BİLEMEDİM.
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MERVE: bunu gören kadının koşarak kaçması peki? nasıl bir vicdan var sende ambulans aramak yardım istemek çok mu zor geldi. Olayın şoku falan demeyin. . . . .
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HATAY: alah rahmet eylesin gerçekten biz insanoğlunu ölüm nerde bekler sadace allah bilir mevlam kainattaki herşeyin hayırlısını hakkımıza nasip etsin amin
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PAŞALI: Karşıdan gelen kadın kendisini insan zannediyor ama senin gibi insanın....
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KÜRŞAD: Ecel nerden geleceği belli değil işte
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