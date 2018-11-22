Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Bir Kadının Feci Şekilde Can Vermesine Neden Oldu

Kazakistan'ın Almatı şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı.
EVİNE DOĞRU İLERLİYORDU
Oğlunun park ettiği araçtan inip evine doğru ilerleyen yaşlı kadının üzerine, 11 katlı binanın çatısından buz parçası düştü. Devasa buz kütlesinin hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAY ANI KEMARAYA YANSIDI
Olaya şahit olan evlatsa sinir krizi geçirdi. Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
Almatı,Kazakistan
22 Kasım 2018 Perşembe 09:16