- Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu

- Çatıdan düşen buz kütlesi sonu olduİSTANBUL Kazakistan
'ın Almatı
şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı. Oğlunun park ettiği araçtan inip evine doğru ilerleyen yaşlı kadının üzerine, 11 katlı binanın çatısından buz parçası düştü. Devasa buz kütlesinin hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının olaya şahit olan evlatdı sinir krizi geçirdi. Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
22 Kasım 2018 Perşembe 11:30