25.06.2019 23:13
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Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinden evinin çatısından düşen genç ağır yaralandı.

Manisa 'nın Kula ilçesinden evinin çatısından düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula'ya bağlı Gargar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyitali Mahallesi'nde bulunan Gargar mevkiinde evinin çatısına çıkan 19 yaşındaki Orhan B., bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine çakılan Orhan B.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı Orhan B.'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından, Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı Orhan B., burada yapılan tahkikatların ardından hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa , Kula , 3. Sayfa

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