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Çatıdan düşen işçi yaralandı
04.10.2019 16:57
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Kaynak: DHA
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Son dakika: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" iddiasına yalanlama
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Bakan Varank: Volkswagen'e ait Man Şirketi'nin Akyurt'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi
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Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem
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Bakan Turhan: "Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"
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İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı
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