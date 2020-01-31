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Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttuAĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, çevredekiler korkuttu.

31.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:20
Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu
AĞRI'nın ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, çevredekiler korkuttu.
Olay Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. 2 katlı işyerinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi havanın ısınması ile birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kütlesi izleyenleri korkuttu. Binanın altında kimsenin olmaması sebebiyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayı izleyenler, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.
İşyeri sahibi Adem Bayram, Çok korktuklarını belirterek, "Çatıdan sesler geliyordu ve deprem olduğunu sandık. Camdan dışarı baktığımızda kadın düştüğünü gördük. O sırada aşağıda kimsenin olmaması sevindirdi" dedi.
Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

Cumhuriyet Caddesi, Eleşkirt, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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