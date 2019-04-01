Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu
beldesinde Ferdi Akkuzu (36) iş yerinin çatısını tamir ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Olayda yaralanan Akkuzu, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Akkuzu'nun hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Zonguldak, Çaycuma, Güncel
Kaynak: AA