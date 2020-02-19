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Çatıdan düşen şahıs, AFAD'ın operasyonu ile kurtarıldı

Elazığ'da çatı bacası temizlerken dengesini kaybedip balkona düşüp mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

19.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:02

'da çatı bacası temizlerken dengesini kaybedip balkona düşüp mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Beldesi Sanayi Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Abdurrahman Aydoğdu, tıkanan bacayı temizlemek için çatıya çıktı. Daha önceden belinden ameliyat olan Aydoğdu, ayağının kayması sonucu 2 metre aşağıda yer alan balkona düştü. Yerinden kalkamayan ve mahsur kalan Aydoğdu'yu gören eşi durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan AFAD operasyon için harekete geçti. Ekipler, halat ve sedye yardımıyla yaşlı adamı aşağı çekerek kurtardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri şahsı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Aydoğdu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Çatıdan düşen şahıs, AFAD'ın operasyonu ile kurtarıldı

Yurtbaşı, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA


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