Haberler » Güncel » Haber

Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çatı ustası metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

27.09.2019 18:45Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çatı ustası metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta hayatını kaybetti.
Olay Huzur Mahallesi 56. Sokakta meydana geldi. Bir inşaatta çatı işleri yapan Mehmet Göğebakan isimli çatı ustası dengesi kaybedince metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Düşen ustayı gören diğer çalışanlar yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler Mehmet Göğebakan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Devlet Hastanesine kaldırı. Göğebakan saatler sonra hayatını kaybetti.
(İHA)

Huzur Mahallesi, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:05 İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
23:04 Fransa'da "Cihad" ismine izin verilmedi
23:04 İzmir'de tır ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
23:04 Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
23:04 Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı
23:02 Çavuşoğlu: "NATO'nun genişlemesi bizim için her zaman öncelikli olmuştur"
23:00 Düzce'de kereste atölyesi ve ev yangını