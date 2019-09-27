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Çatıdan düşen usta öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen Mehmet Göğebakan (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27.09.2019 16:32Çatıdan düşen usta öldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen Mehmet Göğebakan (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra, Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısında çalışan Mehmet Göğebakan, bir anda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Drumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Göğebakan ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Göğebakan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Huzur Mahallesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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