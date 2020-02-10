Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Uşak 'ta sokakta 62 yaşındaki Gülay Öztürk'ün cesedi bulundu. Ekiplerin, Öztürk'ün yüksekten düşmüş olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.

15 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, İslice Mahallesi 2. Vindilli Sokak'ta Gülay Öztürk (62), 3 katlı apartmanın çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

GülayÖztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis , kadının intihar mı ettiğini yoksa düşerek mi öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.