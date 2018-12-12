12 Aralık 2018, 10:19
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Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Erzurum’da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı evinin bulunduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Ender Çelik, dengesini kaybederek düştü. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alarak hastanenin Acil Servisine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Çelik'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ERZURUM Palandöken,Erzurum
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:19



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