03 Aralık 2018, 21:55
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Çatıdan Düşerek Yaralanan Kişi Yaşamını Yitirdi

Çatıdan Düşerek Yaralanan Kişi Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık iki ay önce tamir için çıktığı binanın çatısından düşerek yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen Osman Aydemir, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık iki ay önce tamir için çıktığı binanın çatısından düşerek yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen Osman Aydemir, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi'nde tamir için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşerek yaralandıktan sonra tedavisine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Osman Aydemir, 50 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşamını yitiren Aydemir, Nene Hatun Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Darıca'da yaklaşık iki ay önce Osman Aydemir ve Ahmet Güneş, tamir için 3 katlı çatının binasına çıkmış, bir süre sonra dengesini kaybeden Aydemir, kendisini tutmak isteyen Güneş ile beton zemine düşmüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aydemir'i Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Güneş'i de Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırmıştı.

Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, ağır yaralanan Aydemir ise ilk kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakıma alınmıştı. Kocaeli,Darıca,Osman Aydemir
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:55



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