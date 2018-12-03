Çatıdan Düşerek Yaralanan Kişi Yaşamını Yitirdi

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde yaklaşık iki ay önce tamir için çıktığı binanın çatısından düşerek yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen Osman Aydemir
, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi'nde tamir için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşerek yaralandıktan sonra tedavisine Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Osman Aydemir, 50 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaşamını yitiren Aydemir, Nene Hatun
Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pelitli
Mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Darıca'da yaklaşık iki ay önce Osman Aydemir ve Ahmet Güneş
, tamir için 3 katlı çatının binasına çıkmış, bir süre sonra dengesini kaybeden Aydemir, kendisini tutmak isteyen Güneş ile beton zemine düşmüştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aydemir'i Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Güneş'i de Gebze Fatih
Devlet Hastanesine kaldırmıştı.
Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, ağır yaralanan Aydemir ise ilk kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakıma alınmıştı.
Kocaeli,Darıca,Osman Aydemir
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:55