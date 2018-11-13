13 Kasım 2018, 10:17
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Çatıdan Düşüp, Öldü

Çatıdan Düşüp, Öldü

UŞAK'ta tamirat için çıktığı evinin çatısından düşen Osman Otçu (74), yaşamını yitirdi.

UŞAK'ta tamirat için çıktığı evinin çatısından düşen Osman Otçu (74), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Bozkuş köyünde meydana geldi. Osman Otçu, iki katlı evinin su sızdıran çatısına çıkıp tamirat yapmaya başladı. Bu sırada ayağı kayan Otçu, dengesini yitirip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Otçu, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otçu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. - Uşak
13 Kasım 2018 Salı 10:17