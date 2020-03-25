Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çatıdan eve girmek isterken, düşüp yaralandı - Haberler

Çatıdan eve girmek isterken, düşüp yaralandı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan Ramazan Aslan (65) çatıdan içeri girmek isterken, ayağının kayması sonucu 6 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

25.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:34
Çatıdan eve girmek isterken, düşüp yaralandı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan Ramazan Aslan (65) çatıdan içeri girmek isterken, ayağının kayması sonucu 6 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozluçay köyü Kesikli Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Ramazan Aslan, dışarıdan evine döndüğü sırada anahtarı yanına almadığını fark etti. Evde o sırada kimse olmadığı için seyyar merdiven dayayarak çatıya tırmanan Ramazan Aslan, buradan eve girmek istediği sırada ayağının kayması sonucu yuvarlanarak, 6 metre yükseklikten baş üstü beton zemine düştü ve ağır yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne oradan da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Ramazan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Aslan, Kozluçay, Yalvaç, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:16: Edremit Çarşamba Pazarı'na korona virüs düzenlemesi - Haber 17:16: Gümüşhane Üniversitesinde uzaktan eğitim başladı - Haber 17:16: Mardin'de koronavirüs tedbirleri - Haber 17:16: Mart ayı encümen toplantısı yapıldı - Haber 17:16: Muğla'da koronavirüs denetimleri - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler