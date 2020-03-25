Çatıdan eve girmek isterken, düşüp yaralandı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan Ramazan Aslan (65) çatıdan içeri girmek isterken, ayağının kayması sonucu 6 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozluçay köyü Kesikli Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Ramazan Aslan, dışarıdan evine döndüğü sırada anahtarı yanına almadığını fark etti. Evde o sırada kimse olmadığı için seyyar merdiven dayayarak çatıya tırmanan Ramazan Aslan, buradan eve girmek istediği sırada ayağının kayması sonucu yuvarlanarak, 6 metre yükseklikten baş üstü beton zemine düştü ve ağır yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne oradan da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Ramazan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA