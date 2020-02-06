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Çatıdan girdiği fabrikadaki 2 çelik kasayı soyan şüpheli yakalandı

İzmir'de çatıdan girdiği fabrikadaki 2 çelik kasayı matkapla açıp, içerisindeki para ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

06.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:10Çatıdan girdiği fabrikadaki 2 çelik kasayı soyan şüpheli yakalandı
'de çatıdan girdiği fabrikadaki 2 çelik kasayı matkapla açıp, içerisindeki para ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesindeki bir ambalaj fabrikasında çelik kasaların açıldıktan sonra 3 bin avro, 3 bin 500 lira, 400 dolar ve ziynet eşyalarının çalınması ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Zanlının fabrikaya çatıdan girdiğini belirleyen polis, kasaların da matkap ve murç benzeri aletlerle açıldığını tespit etti.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipleri, hırsızlık zanlısının da H.A. olduğunu belirledi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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