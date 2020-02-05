Haberler » 3. Sayfa » Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu - Haberler

Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar sokakta yürüyen vatandaşların üzerine düştü.

05.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:01Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu
Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar sokakta yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda 1 şahıs kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

'de sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca adeta kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km'ye yaklaşan lodos Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki binaların çatılarından kopan parçalar ve tuğlalar sokaktan geçen vatandaşların üzerine düştü. Sokakta bulunan vatandaşlardan 51 yaşındaki Abdullah Kavak kafasına düşen tuğlalar sebebiyle yaralandı. Olay yerindeki diğer vatandaşların ihbarları üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Diğer yandan bulvardaki tabelalar da rüzgar nedeniyle devrildi. Bazı tabelaların devrildikleri yerden sokaklara uçma tehlikesine karşın polis tarafından güvenlik önlemi alındı. - DENİZLİ

Gazi Bulvarı, Denizli, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:16:51