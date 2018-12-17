17 Aralık 2018, 11:09
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Çatıdan Binlerce Dolar Saçtıran Milyoner, Gözaltına Alındı

Çin'de binlerce doları çatıdan saçtıran 24 yaşındaki Kripto para milyoneri gözaltına alındı. Çin medyasında gündem olan milyoner, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldi.

Çin'de yaşayan 24 yaşındaki Kripto para milyoneri Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtırdı. Kendisini 'zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldi. Çin medyasında gündem olan adam gözaltına alındı.

KRİPTO PARA MİLYONERİ BİNANIN ÇATISINDAN DOLAR SAÇTI

Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları'nı boşluğa bıraktırdığı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong Doları'nı bulabildiğini; Wong Ching Kit'in ise gözaltına alındığını yazdı.

SIRTINDA ROBİN HOOD BENZERİ YAY İLE PARA SAÇMAYA GELDİ

Kendisini 'zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldiği görüldü.

Hong Kong,Çin Halk Cumhuriyeti
Kaynak: DHA

YORUMLAR (5)
KÖYLÜ MURTAZA: bana 10 varil mazot versen yeter. tarlayı süreceğim.
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MURAT: Bizim başkan neden para saçmıyor anlamış degilim.
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PEPENİN NAMI: var mı kahraman ülkemde böyle kahraman babayiğit bir adam ??? Bizim babayiğitler anca asar keser
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SÜTÇÜ: Bana da bir pikap al da sütleri pikapla satayım. eşşekler bıktı artık süt taşımaktan :)
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ANDSMERO: BNIMDE COK PARAM OLSA FAKIRLERE DAGITIRDIM
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