Çatıdan Binlerce Dolar Saçtıran Milyoner, Gözaltına Alındı

Çin'de yaşayan 24 yaşındaki Kripto para milyoneri Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtırdı. Kendisini 'zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldi. Çin medyasında gündem olan adam gözaltına alındı.

KRİPTO PARA MİLYONERİ BİNANIN ÇATISINDAN DOLAR SAÇTI

Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları'nı boşluğa bıraktırdığı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong Doları'nı bulabildiğini; Wong Ching Kit'in ise gözaltına alındığını yazdı.

SIRTINDA ROBİN HOOD BENZERİ YAY İLE PARA SAÇMAYA GELDİ

Kendisini 'zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldiği görüldü.

Kaynak: DHA