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Çatıdan sarkan halıyı çeken yaramaz minikler ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Çatıdan sarkan halıyı çeken yaramaz minikler ölümden kıl payı böyle kurtuldu -Tuğlaların altından kalmaktan son anda kurtuldular Evin damından sarkan halıyı çekmeye çalışan çocuklar az kalsın tuğlaların altında kalıyordu.

14.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:52
Çatıdan sarkan halıyı çeken yaramaz minikler ölümden kıl payı böyle kurtuldu
-Tuğlaların altından kalmaktan son anda kurtuldular
ŞANLIURFA - Evin damından sarkan halıyı çekmeye çalışan çocuklar az kalsın tuğlaların altında kalıyordu.
Olay Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesi Fırat Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan iki kız çocuğu, bir evin damından sarkan halıyla oynamaya ve aşağı çekmeye çalıştı. bir süre halıyı çeken çocukların üzerine bir yığın tuğla düştü, çocuklar son anda üzerler,ne düşen tuğlaları fark ederek, kaçtı. şans eseri çocuklar kıl payı ölümden döndü.
Çocukların yaramazlığı ve tuğlaların düşme anı sokakta bulunan bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Çatıdan sarkan halıyı çeken yaramaz minikler ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, 3. Sayfa
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