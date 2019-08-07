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Çatıdan sarkan ipe dolanan güvercin kurtarıldı

Sandıklı ilçesinde bir binanın çatısından sarkan ipin kanatlarına dolanmasıyla asılı kalan güvercin, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.08.2019 14:13 Çatıdan sarkan ipe dolanan güvercin kurtarıldı
Sandıklı ilçesinde bir binanın çatısından sarkan ipin kanatlarına dolanmasıyla asılı kalan güvercin, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Hacı Bekir Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısından sarkan ipe dolanan bir güvercinin çırpındığını fark eden mahalle sakinlerinden Özcan Akyıldız, durumu Sandıklı Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen zabıta ekipleri, vinç yardımıyla yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından güvercini ipten kurtardı.
Akyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evimin balkonundaydım. Karşı binanın çatısında çırpınan güvercini gördüm. Apartmanın ziline bastım çıkan olmadı. Ben de zabıta ekiplerine haber verdim. Sağolsunlar hemen gelip kurtardılar. O şekilde kalsaydı ölürdü." dedi.
Zabıta personeli Ali Keskin de ihbar üzerine olay yerine gelerek, yaralanan güvercini hızlı bir şekilde kurtardıklarını belirterek, "Hayvan, veteriner hekimimize götürülerek gerekli tedavisi yapılacak. Mahallemizdeki duyarlı ablamıza davranışından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sandıklı, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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