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Çatıkatı'nın ilk şarkısı !

Çatıkatı grubundan İlk tekli çalışma Sözlerinde dinleyenlerle buluştu!

23.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:21 Çatıkatı'nın ilk şarkısı !

Alternatif müzik dalında ilk çalışmalarını dinleyenlere sunan başarılı gençgrup ''Sözlerinde'' isimli tekli single şarkılarını dinleyenlerin beğenisine sundular.

Sözü, bestesi ve düzenlemesiÇatıkatı grubuna ait olan şarkı, dinleyenlerden tam not almaya devam ediyor.Alternatif müzik listelerinde yükselişini devam ettiren genç isimler,şarkılarına çektikleri kliple çok yakında netd müzik platformundaizleyenlere sunacaklar.

Albüm Yakında!

Genç isimler söz ve bestelerini kendilerine ait olan albüm hazırlıklarına şimdiden başlayarak, projelerine bir yenisini katmak için gün sayıyor. Kış ayarlarında dinleyenlerle bulaşacak olan albümün iki şarkısını şimdiden hazır!


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Kaynak: Bültenler

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