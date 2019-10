Çatılarda 10 yılda 10 bin megavatlık kurulum bekleniyor

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tırıs, 2030'da Türkiye 'nin güneş enerjisinde en az 30 bin megavat kurulu güce ulaşması gerektiğini belirterek, "Özellikle çatılarımızda 10 yılda en az 10 bin megavatlık kurulum bekliyoruz." dedi.Tırıs, güneş enerjisi platformu Solarbaba tarafından düzenlenen "SolarVizyon 2019" etkiliğinde yaptığı konuşmada, mevcut hızla devam edilmesi halinde 2050'de güneş enerjisinin en önemli tüketim kaynağı olacağına dikkati çekti.Mustafa Tırıs, "2030 için Türkiye'nin hedefi, güneş enerjisinde en az 30 bin megavat kurulu güce ulaşmak olmalı. Özellikle çatılarımızda 10 yılda en az 10 bin megavatlık kurulum bekliyoruz." ifadesini kullandı.Sanayinin ihtiyacı olan enerjinin de güneşten karşılanmasının mümkün olduğuna işaret eden Tırıs, "Güneş enerjisi uygulamaları çok basit. Bir nükleer santral kurmaya benzemiyor. 10 yıllık kurulum aşamasına ihtiyacınız yok. Çatıyı birkaç günde kurabiliyorsunuz ve aynı anda binlerce çatının devreye girebilmesi söz konusu." diye konuştu."Gökyüzünün görülebildiği her yerde güneşten faydalanabiliriz"Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ da güneşten faydalanan kişi sayısının artacağını, gökyüzünün görülebildiği her yerde güneşten faydalanılabileceğini söyledi.Türkiye'nin, güneşten su ısıtma konusunda dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığına dikkati çeken Demirdağ, güneşten elektrik üretmede ise henüz istenilen seviyede bulunulmadığını dile getirdi.Demirdağ, Türkiye'nin, güneş enerjisinde dünyada yüzde 1 paya sahip bulunduğunu belirterek, "Güneşte 5-6 bin megavat kapasitemiz var ama önümüz çok açık. Herkes kendi çatısında yenilenebilir enerjiden çok fazla elektrik üretebilecek durumda. Attığımız her adım çevresel ve ekonomik bağımsızlık anlamında geleceğimiz için çok önemli." dedi. İzmir yenilenebilir enerjide dünyanın en güçlü kentlerinden"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaşamın her alanında enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve bu ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade etti.Soyer, güneş enerjisinin Türkiye ekonomisi için önemli fırsatlar sunduğuna işaret ederek, "İzmir yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli konusunda rüzgar, güneş, akıntı enerjisi bağlamında dünyanın en güçlü kentlerinden biri." diye konuştu.Ülkenin ihtiyacı olan temiz ve sürdürülebilir enerjinin sağlanmasının yatırım ve teşviklerle mümkün olduğunu vurgulayan Soyer, şunları kaydetti:"İzmir Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir ve temiz enerjinin öneminin farkında. Yürüttüğümüz hizmetleri ve İzmir'in ihtiyacını temiz enerjiyle karşılamayı arzu ediyoruz. Bu çerçevede ESHOT garajımızda çatı üstü güneş enerjisi santrali kurduk. Bu santralimiz 20 elektrikli otobüsümüzün şarj edilmesinde kullanılıyor ve garaj binamızın elektrik tüketimini de karşılıyor. Temiz bir gelecek, temiz bir İzmir için elektrikli otobüs sayısını ve güneş enerjisinden elektrik üretimini artırmayı önceliklerimiz arasında belirledik. Aralıkta 20, ocaktan itibaren 80 elektrikli otobüsü İzmir'e sokmuş olacağız. 4 yıl içinde de bu sayıyı 400'e çıkarmayı hedefliyoruz."Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel de etkinliği geleneksel hale getireceklerini, 2020'de iki günlük güneş enerjisi festivali ve semineri planladıklarını bildirdi.İzmir'in birkaç yıl önce "rüzgarın başkenti" olmayı başardığını dile getiren Uğurel, kentin güneş enerjisi konusunda da aynı başarıyı göstereceğini söyledi.