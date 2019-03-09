Çatılardaki Riskli Buz Sarkıtlarına İtfaiye Müdahalesi

Kaynak: AA

Erzurum'da itfaiye görevlileri, baharın gelmesiyle çatılarda erimeye başlayarak vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtları ve kütlelerini temizledi.Yurtta kara kışın en sert geçtiği illerden olan ve aylarca kar altında kalan Erzurum'da, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta hava sıcaklıklarının artmasıyla çatılardaki buz sarkıtları ile buz kütleleri erimeye başladı.Çatılardan düşünce sokaklardan geçen insanlar için tehlike oluşturan ve araçlara zarar verebilen bu sarkıtlarının ve kütlelerinin bu tür olumsuzluklara yol açmaması için itfaiye ekiplerince zaman zaman çalışmalar yapılıyor.Son günlerde havaların ısınmasıyla bu çalışmalarına hız veren Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, binaların çatılarındaki bu sarkıtları ile kütlelerini temizledi.İtfaiyenin merdiven aracıyla çatılara çıkan itfaiye ekiplerinin bu tür çalışmalarının devam edeceği belirtildi.