Çatılardan Düşen Kar ve Buz Kütleleri 10 Araca Zarar Verdi

Kaynak: AA

Ağrı'da çatılardan düşen kar ve buz kütlelerinin altında kalan 10 araçta hasar oluştu.Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle binaların çatılarında oluşan kar ve buz kütleleri, havaların ısınmasıyla düşmeye başladı.Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ile araçlar için de risk oluşturan kar ve buz kütleleri, sabah saatlerinde Yavuz Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısından düştü.Sokakta park halindeki 8 aracı, üzerine düşerek kullanılamaz hale getiren kar yığını ve buz parçalarının çevreye yayılması üzerine bir binanın birinci katındaki dairenin de camı kırıldı.Şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması sebebiyle vatandaşların zarar görmediği olayda, araçları hasar gören sürücüler ise üzüntü yaşadı. Araçlar, polislerce çekici yardımıyla çekildi.Hasar gören bir aracın sahibi Mehmet Nuri Odunkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını park ettikten yarım saat sonra olayın meydana geldiğini söyledi.Üzüldüğünü, ancak tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getiren Odunkıran, şunları söyledi:"Aracımı karşı şeride park ettim. Yarım saat sonra çatıdan düşen kar benim aracımın da yer aldığı 8 aracı maalesef bu hale getirdi. Burası çarşı merkezi Allah korusun sokaktan öğrenciler ya da içinde insan olan araçlar geçiyor, can kaybı da olabilirdi. İyi ki 8 araca mal oldu ya cana mal olsaydı o zaman çok büyük bir felaket olurdu."Odunkıran, karın düştüğü binanın çatısında kar korumasının bulunmadığını ifade ederek, "Burası her zaman rutin şekilde gelip araçlarımızı park ettiğimiz yerler. Binanın yakınına park etmemiştim, karşı şeride park etmişim. O esnada aracı park etmeye ya da kalkış yapmaya çalışıyor olabilirdim. Aracın içerisinde olsaydım hiçbir şekilde canlı çıkma şansımız yoktu, araç tamamen hurda oldu." şeklinde konuştu.Eleşkirt ilçesinde de iki katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi cep telefonlarıyla kaydedildi.Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle park halindeki 2 araçta küçük çaplı hasar oluştu.