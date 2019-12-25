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Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Çatışma bölgesine gitmek için Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

25.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:17 Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Çatışma bölgesine gitmek için 'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şahsın illegal yollardan çatışma bölgesine gitmeye çalıştığı tespit edildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde M.Ö., Ü.T. ve H.T. isimli 3 şüpheli, Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların çatışma bölgesine gitmeye çalıştıkları belirlendi. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyetine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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