Çatışma sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazındığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylasında çatışma sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı.

Çatışma sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı
04.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:37
Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazındığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylasında çatışma sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı.

Bir zamanlar teröristlerin kamp alanı olarak kullandığı Van, Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Faraşin Yaylasına bu yıl göçer akını yaşandı. Yaylada kurulan askeri üs bölgesiyle huzura kavuşan bölgede çatışma sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı. Binlerce göçerin konakladığı 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası renk cümbüşü ile kartpostallık görüntü oluşturdu.

Yaylada bulunan çocuklardan Maviş Abi, ilk defa ailesi ile birlikte yaylaya geldiğini söyledi. Yayladan çiçek toplayıp annesine götüreceğini aktaran Abi, "Yaylaya dün geldik, babam, amcam çadır kurdu. Bir süre burada kalacağız. Buralar çok güzel, anneme çiçekler topladım, eve gidince kendisine vereceğim" dedi.

Ahmet Borak isimli vatandaş ise yıllardır ilk defa bu kadar göçerin bir araya geldiğini söyledi. Borak, "Her yıl sadece Beytüşşebap'taki göçerler buraya geliyordu. Bu yıl ülkenin dört bir yanından gelen göçerleri ağırlıyoruz. İnşallah bu yıl çok verimli bir yıl olacak göçerler için" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Haber

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