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Çatışmalardan kaçan binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı

Birleşmiş Milletler, Kamerun'da ayrılıkçılar ve güvenlik güçleri arasında süren çatışmalar nedeniyle 8 bin Kamerunlunun daha Nijerya'ya sığındığını, Nijerya'ya sığınan Kamerunluların sayısının 60 bine ulaştığını açıkladı.

13.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:24Çatışmalardan kaçan binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı
Birleşmiş Milletler, 'da ayrılıkçılar ve güvenlik güçleri arasında süren çatışmalar nedeniyle 8 bin Kamerunlunun daha 'ya sığındığını, Nijerya'ya sığınan Kamerunluların sayısının 60 bine ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, son iki hafta içerisinde yaklaşık 8 bin Kamerunlunun daha şiddet nedeniyle evlerini terk ederek Nijerya'ya sığındığını ve Nijerya'ya sığınan Kamerunluların sayısının 60 bine ulaştığını açıkladı. Şiddetten kaçan Kamerunluların bazılarının ise sınırdan geçerken yaralandıkları belirtildi.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik bir devlet kurmuş, Kamerun hükümetinin bu karara karşı çıkması sonucu ayrılıkçılar ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Kamerun'da ayrılıkçılar ve güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan binlerce insan etkileniyor.

Öte yandan Kamerun'da Aralık ayında İngilizce konuşulan güneybatı ve Kuzeybatı Anglofon bölgelerine özel statü tanıyan ve yerinden yönetimi öngören yasa tasarısı kabul edilmiş ancak ayrılıkçılar yalnızca bağımsızlığın onları memnun edebileceğini açıklamıştı. - CENEVRE

Birleşmiş Milletler, Kamerun, Nijerya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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