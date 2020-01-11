Haberler » Güncel » Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı - Haber

Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 2 kişi yaralandı.

11.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:45Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı
'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, mermi çekirdeği montuna isabet edince ölümden döndü.
Olay, akşam saat 21.30 sularından Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından ara sokakta çatışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen çatışma ortasında kalan vatandaşlardan Mehmet A. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Mahallelinin vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla Özel bir hastaneye kaldırıldı. Mermi çekirdeği montuna saplanan Mehmet A. ise montu sayesinde omzundan hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yerinde çok sayıda boş kovan görüldü.
(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:28  Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Haber
23:28  Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Haber
23:25  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gençlik Buluşması'na katıldı - Haber
23:23  Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor - Haber
23:20  Lübnan'da göstericiler yine meydanlara çıktı - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
21:03  Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Haber
11.01.2020 23:35:38