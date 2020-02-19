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Çatıya çıkan cezaevi firarisi, polisi harekete geçirdi

Sivas'ta polis ekiplerinden kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan cezaevi firarisi, ekiplerin 2 saat süren çalışmalarının ardından teslim oldu.

19.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:45Çatıya çıkan cezaevi firarisi, polisi harekete geçirdi
'ta polis ekiplerinden kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan cezaevi firarisi, ekiplerin 2 saat süren çalışmalarının ardından teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alibaba Mahallesi 42. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda cezaevi firarisi M.D.'nin olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Eve giden ekipler gören şahıs kaçarak saklandığı binanın çatısına çıktı. Yanında silah bulunan ve kendine zarar vereceğini söyleyen şahsı yakalamak için olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel hareket polisi sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışmalarının ardından çıktığı çatıdan inen şahıs, teslim oldu. Öte yandan şahsın 31 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

ekipleri şahsı, emniyet müdürlüğüne götürüldü. - SİVAS

Sivas, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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