Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde girdiği bunalım sonucu intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul'un yoğun çabaları ile intihardan vazgeçti.

24.09.2019 18:20Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde girdiği bunalım sonucu intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul'un yoğun çabaları ile intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Özlem Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısına çıkan B.D., girdiği bunalım nedeniyle intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gerekli tedbirleri alırken, haksız yere cezaevine girdiğini ve tekrar cezaevine dönmek istemediğini söyleyen şüpheliyi intihardan vazgeçirmek için İlçe Emniyet Müdür Vekili Tahir Oğul yaklaşık 1 saat boyunca dil döktü.

Uzun uğraş ve görüşmeler sonrasında güçlükle intihardan vazgeçirilen B.D., sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:17 Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
19:13 Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandı
19:06 Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
19:02 Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
18:51 Çanakkale'de 92 kaçak göçmen yakalandı
18:47 Bafra'da trafik kazası: 3 yaralı
18:40 Yakaladığı yılanın başın ezen itfaiye grevlisi hakkında inceleme başlatıldı