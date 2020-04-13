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Çatıya çıkan çocuklar polis drone'unu karşılarında görünce şaşkına döndü

Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı.

13.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:46
Sultanbeyli 'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis , gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.
Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.
"POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR"
Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.
(İHA) Çatıya çıkan çocuklar polis drone’unu karşılarında görünce şaşkına döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Polis, Güncel
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