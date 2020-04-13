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Çatıya Çıkan Gençler, Polis Drone'u Tarafından Uyarıldı

İstanbul Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından fark edildi. Polis gençleri uyararak aşağıya inmelerini istedi.

13.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:53
Çatıya Çıkan Gençler, Polis Drone'u Tarafından Uyarıldı
İstanbul Sultanbeyli 'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından fark edildi. Polis gençleri uyararak aşağıya inmelerini istedi.

Bir grup genç, Sultanbeyli'de bir apartmanın çatısına çıktı. Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı.

Polis Drone'undan Uyarı Yapıldı

Çatıdaki gençleri fark edince uyarıda bulunan Polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı. Polis anonsunda, "Gençler şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafe kuralına da uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" uyarısı yapıldı.

Anons sonrasında çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." diyerek serzenişte bulundu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Sultanbeyli, İstanbul, Polis, Teknoloji
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