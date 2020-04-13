Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI

Sultanbeyli'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi.

13.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:36
Sultanbeyli 'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi. Yapılan uyarıların ardından gençler aşağıya indi.
Sultanbeyli'de 3 genç sokağa çıkma yasağı olunca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evlerinin çatısına çıktı. Durumu fark eden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis memurları hemen harekete geçti. Ekipler çatıya çıkan gençleri polis drone ile uyararak aşağı indirdi. İlk önce dronedan polis sireni çalan ekipler ardından anons ederek gençlere uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından 3 genç çatıdan aşağı indi. ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Yesevi Mahallesi, Sultanbeyli, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Haberler ›› Güncel ››ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:10: Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama: Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin - Haber 10:08: ABD'de kasırga 6 can aldı - Haber 10:07: Askıda ekmekten sonra askıda maske - Haber 10:07: Korona virüs nedeniyle ertelenen olimpiyatların faturası ağır oldu - Haber 10:06: Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada - Haber 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:37: ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor - Haber 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler