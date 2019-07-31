Çatıya çıkıp av tüfeğiyle intihar etti, kızının feryatlarını yürek burktu

Çatıya çıkıp av tüfeğiyle intihar etti, kızının feryatlarını yürek burktuBabası ölen genç kadın: "Ben niye yukarıya çıkmadım"

ANTALYA - Antalya'da, 61 yaşındaki emekli vatandaş oturduğu apartmanın çatısında kafasına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Babasının öldüğünü duyan kızının evin önünde "Ben niye yukarıya çıkmadım" feryatları ise yürekleri dağladı. Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2158 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli İsa Y. (61), akrabasından aldığı av tüfeğiyle öğle saatlerinde evine geldi. Çatıya çıkan İsa Y., burada kafasına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri, İsa Y.'nin öldüğünü belirledi.Sinir krizi geçirdilerPolis olayla ilgili inceleme başlatırken, bir süredir psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürülen İsa Y.'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İsa Y.'nin kızının, "Ben yarım saat yukarıya niye çıkmadım" sözleri yürekleri dağladı. Uzun süre gözyaşı döken genç kadın komşuları tarafından sakinleştirildi.İki çocuk babası olduğu öğrenilen İsa Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA