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Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatısının tamiri sırasında elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

07.10.2019 23:52Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatısının tamiri sırasında elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Hacılar Sokak'ta evin çatısını tamir ederken alçıpan ustalarının malzemeleri yüksek gerilim tellerine temas etti. Elektrik akımına kapılan Tahir İ. (35), Ömer B. (52) ve Hasan M. (42) yaralandı. Zonguldak'ta yanık servisi bölümü olmadığı için yaralılar Kocaeli ve İzmir'e sevk edildi. Yaralılardan Tahir İ.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Ömer B. ve Hasan M.'de sadece yanıklar olduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Hacılar, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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