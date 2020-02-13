Haberler » Spor » Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu - Spor

Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu

Denizlili sporcu Ayşe Gönel, Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

13.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:48Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu

Denizlili sporcu Ayşe Gönel, 'da düzenlenen , Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Gönel'i çalıştıran Antrenör Hüseyin Aldı, sporcusunun yarı finalde talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve final maçına burundaki çatlağa rağmen çıktığını belirtti. Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı. Çardak Belediyespor sporcularından Ayşe Gönel 38 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Yarı finalde sakatlanmasına rağmen finalde altın madalya mücadelesi verip gümüşte kalan Ayşe, hedefinin ay-yıldızlı kafileye seçilerek İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Çankırı, Türkiye, Genç, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
13.02.2020 14:30:06