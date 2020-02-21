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Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor (3)

'PAZAR GÜNÜNE KADAR VATANDAŞLARIN DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'Uşak Valisi Funda Kocabıyık, gövde dolgusunda çatlak oluşan ve su sızdıran Bahadır Barajı'ndaki çalışmaları takip etmek üzere bölgeye geldi.

21.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:08Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor (3)

'PAZAR GÜNÜNE KADAR VATANDAŞLARIN DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, gövde dolgusunda çatlak oluşan ve su sızdıran Bahadır Barajı'ndaki çalışmaları takip etmek üzere bölgeye geldi. DSİ yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kocabıyık, evlerinden tahliye edilen Bahadır ve Hatipler köylerindeki vatandaşların tahmini olarak pazar günü evlerine dönebileceklerini söyledi. Kocabıyık, "Dünden bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Su seviyesi, oluşan çatlağın altına düştüğünde daha da rahatlamış olacağız. Şu anda olumsuz bir durum yok ancak tedbiri elden bırakmıyoruz. 2 pompa, baraj suyunu tahliye etmeyi sürdürüyor. Buradaki çalışmalar bittikten sonra, olayın neden ve nasıl meydana gelmiş olabileceğiyle alakalı olarak teknik heyet incelemeler yapacak" dedi.Vali Kocabıyık, basına yaptığı açıklamadan sonra beraberindekilerle birlikte bölgeden ayrıldı.

Davut CAN/ UŞAK,



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Kaynak: DHA

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