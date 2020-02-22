Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor

Uşak 'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen su tahliye çalışmaları devam ederken, 49 metre yüksekliğindeki barajda tahliye çalışması ile su seviyesi 3 metreye kadar indirildi.



Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı'nda geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen çatlak sonucu barajdan kontrolsüzce akan suyun tahliye çalışması 3'üncü gününde de devam ediyor. Çalışmalarda yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip aralıksız su tahliye çalışması yapıyor. Bugün itibariyle aktif kullanılan 3 tahliye pompasının yanı sıra 5 pompanın da bölgeye getirildiği kurulum çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Bölgede zaman zaman kar yağışının ve soğuk havanın etkisini göstermesine rağmen çalışmalar hızla devam ediyor.



"Tehlike geçmiş durumda değil"



Tehlikeye rağmen geçim kaynağı olan hayvanlarını bırakamadığını dile getiren köy sakinlerinden Özcan Temel, "Barajda çalışmalar devam ediyor. Tehlike geçmiş durumda değil. Şu anda köyde kalıyoruz, bekleyişteyiz. Akşam köyü terk etmedim, evde kaldım. Çünkü hayvanlar var. Akşam otele gitmedim köyde yattık. Tehlike şu anda geçmiş durumda değil daha devam ediyor" dedi.



"Akrabalara akşam yatılı olarak misafirliğe gidiyoruz"



Yetkili kurumlardan yapılan açıklamalar doğrultusunda evlerine döneceğini belirten Ömer Faruk Meral ise "Şu anda sıkıntı geçmiş değil henüz bekliyoruz. Kaymakamlıktan bir açıklama gelirse ona göre hareket edeceğiz. Burada evdeler, akrabalara akşam yatılı olarak misafirliğe gidiyoruz. Orada kalıyoruz. Herhangi bir olumsuz durum yok. Olursa da artık Allah'tan gelen bir şey diyecek bir şey yok" diye konuştu. - UŞAK