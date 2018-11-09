Çatlamayan Çökmeyen Tam Ölçü Vişneli Cheesecake Tarifi

09 Kasım 2018 Cuma 18:15



09 Kasım 2018 Cuma 18:15

Rengi ile gözleri kamaştıran, yemeye kıyılmayacak kadar güzel görünen Vişneli Cheesecakekimizi kuşkusuz herkes çok beğenecek. Dışarıda yediğiniz hazır sos ile yapılan cheesecakelerin tersine evde kendiniz yapacağınız, lezzetinden kimsenin şüphe duymayacağı vişneli cheesecakeki sizlerde mutlaka denemelisiniz. Bu tarifi sizler istediğiniz meyve ile yapabilirsiniz. Aynı zamanda kalıbınızın kenarlarını pişirme kağıdı ile kapladığınız da cheesecakekinizin hamuru kabarıpta taşmayacaktır. Üstelik bu şekilde kalıbı çıkarttığınızda fazlasıyla düzgün bir görüntü elde edeceksinizdir. Herkesin sizden tarifini isteyeceği, lezzeti ile damaklarınızı şenlendirecek Vişneli cheesecake nasıl yapılır? merak ediyorsanız buyurun videomuzu izlemeye. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )