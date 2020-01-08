Haberler » Güncel » Çatma Dağı, beyaza büründü - Haber

Çatma Dağı, beyaza büründü

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bin 337 metre rakımlı Çatma Dağı, yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor.

08.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:30
'nın ilçesindeki bin 337 metre rakımlı Çatma Dağı, yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Dağ üzerindeki köy ve vadilerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken beyaz örtü ve sisin etkili olduğu bölgeler, drone ile havadan görüntülendi.
Kar keyfi yaşamak için dağa çıkan bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla kar oyunları oynadı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yürütürken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Turgutlu'nun kırsal mahalleleri olan Güney, Çayıralan ve Dağyeniköy'deki yemleme çalışmasına katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle bu soğuk havalarda vatandaşlarımızdan hayvanlar için evlerinin önlerine bir kap mama bırakmalarını rica ediyorum." dedi.
Çatma Dağı, beyaza büründü

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38  Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn: "Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım" - Haber
18:38  Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Haber
18:36  ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI - Haber
18:35  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ABD ve İran'a itidal ve sağduyu çağrısı - Haber
18:35  AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:42:55