Çatom Kursiyerlerine Diyabet Taraması Yapıldı

Batman
'ın Sason
ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) eğitim alan kursiyerlere ücretsiz şeker ölçümü ile boy ve kilo takibi yapıldı.
Kursiyerlere diyabet hastalığı ile ilgili de bilgi veren Sason Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ruşen Ersöz, diyabetin genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan glikoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesi ile sonuçlanan metabolik bir bozukluk olduğunu söyledi.
Eğitim ve sağlık taramalarının çok verimli geçtiğini belirten Sason ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt, Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.
Batman,Sason
15 Kasım 2018 Perşembe 12:02