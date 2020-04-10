Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çav bella korana

Efes Selçuk koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye bandosu ile moral buldu.

10.04.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:30
Çav bella korana

Memleketim, Çav Bella ve Güzel Günler Göreceğiz melodileri ile kentin sokaklarını coşturan Efes Selçuk Belediye Bandosu, sağlık çalışanlarından da tam not aldı. Devlet hastanesi önünde Efes Selçuk Belediye Bandosu'nu karşılayan sağlıkçılar, bando takımının "Çav Bella" performansına eşlik ettiler.

HALK PAZARINDA BANDO İLE ALIŞVERİŞ

Efes Selçuk Belediye Bandosu belediye hizmet binası önünden başlayarak kentin sokaklarını müziğin neşesiyle doldurdu. Bando takımı; hastane önünde sağlık çalışanlarına moral verirken, Efes Selçuk Halk Pazarı'nda alış veriş yapan vatandaşlar da müzik ziyafetine ortak oldu. Ülkenin içinde bulunduğu bu zor günlerde kentin sokaklarında moral dağıtan ve büyük beğeni toplayan bando ekibine sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla eşlik ettiler.

"UMUT FİLİZİNİ YÜREKLERE SERPİŞTİRDİK"

Birbirinden güzel melodileri ile bu zor günlerde Efes Selçuk'a moral olan bando takımının adeta neşe saçtığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "11 Nisan 2019'dan yani mazbatayı aldığımızdan bu yana Efes Selçuk'ta bir bando takımı kurulmasını istiyorduk. Ancak gönül isterdi ki; çok daha iyi şartlarda bunu yapalım. Sağlıkçılarımızın gerçekten tam bir kahramanlık gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden bütün hazırlığımızı yaparak hastaneye gittik. Sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür ettik. Onların fedakârlıklarına olan minnetimizi göstermek istedik. Fark ettik ki; ufacık bir melodi şu anda onlar için bir mucize.Umarım her şey geride kalacak. Ve biz yine onların sayesinde, o kahramanların sayesinde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplumun böyle bir dönemde umuda ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Sengel;"Bandomuz Efes Selçuk Halk Pazarı'nda da büyük bir coşkuyla karşılandı. Bütün sokaklarda da aynı durum söz konusu. Birçok kişiden telefon aldım. Bizeğer umut filizini biraz serpiştirebildiysek yüreklere ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Selçuk, Efes, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Haberler ›› Güncel ››Çav bella korana - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:37: Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim - Haber 09:37: (Özel) Taksim'de ceza yiyen vatandaştan ilginç sosyal mesafe tepkisi - Haber 09:35: Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi - Haber 09:35: 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı - Haber 09:34: Vakıfların seçimli genel kurulları, 1 Temmuz'a ertelendi - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber