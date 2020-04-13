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Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek

Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, "Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu" dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.

13.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:20

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani'nin yeni adresi merakla bekleniyor. Fenerbahçe 'nin de 33 yaşındaki yıldız için devrede olduğu konuşuluyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano'nun Club Octubre isimli Arjantin radyosuna yaptığı açıklamalar umut oldu.

Cavani'nin Boca'ya gitme ihtimali sorulan Lugano, "Dönecek olsa Boca'dan önce onu Sao Paulo'ya getiririm. Ancak Avrupa'da kalacak" dedi.

FENERBAHÇE LUGANO'DAN YARDIM ALACAK

Sao Paulo kulübünün yönetiminde yer alan Lugano, Cavani ile eskiden beri görüştüklerini, yeni takımıyla ilgili kendisinden de fikir aldığını belirtti. Fenerbahçe'nin Cavani transferi için hamle yapması ve ikna etmek için Lugano'dan yardım alması bekleniyor.

PSG'den ayrılacak olan yıldız forvetin devre arasında görüşmelerde bulunduğu İspanya'dan Atletico Madrid seçeneğini de açık tuttuğu bildirildi. Cavani'nin bonservisini eline alması cazibesini artırıyor.

Palermo, Napoli ve PSG'de forma giyen Cavani tam bir gol makinesi. 33 yaşındaki yıldız 556 maçta 341 kez fileleri havalandırdı. 65 de asisti bulunan Uruguaylı forvet, ulusal forma ile de 50 gol kaydetti.

(Sabah)

Cavani’yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano’dan yardım isteyecek
Etiketler: Edinson Cavani, Diego Lugano, Fenerbahçe, Lugano, Spor
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