Çavdarhisar'da ilçe pazarı haftada 2 gün
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde haftada bir gün kurulan ilçe sebze pazarının Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftada 2 gün kurulacğı bildirildi.
17.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:07
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Haftada bir gün çarşamba günleri olan ilçe sebze pazarımızda yoğunluk olmaması için, ilçemizde cumartesi günleride pazar kurulması kararı alındı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, bu uygulama pandemi bitene kadar devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Çavdarhisar, Halil Başer, Kütahya, Yaşam