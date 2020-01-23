Haberler » Spor » Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek - Spor

Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek

Kütahya Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden ve grubunda şampiyon olarak play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor'un satışa sunduğu özel baskı takvim ilgi görüyor.

23.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:27Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek
Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden ve grubunda şampiyon olarak play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor'un satışa sunduğu özel baskı takvim ilgi görüyor.

Kulübe maddi destek sağlamak amacıyla satışa sunulan özel baskı takvimin her kesimden insan tarafından satın alındığını söyleyen Çavdarhisar Belediye Başakanı Halil Başer, "Takımımızı gerek deplasman, gerekse kendi evimizde oynadığımız bütün karşılaşmalarda yalnız bırakmayan taraftarlarımız kulübümüzden takvim satın alarak desteklerini sürdürmektedirler. Çavdarhisarspor kulübümüze destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Oynayacağımız play of maçları için gerekli transferler kulüp yöneticilerimiz tarafından yapıldı. Play off ilk maçında Domaniç ilçemizin Muratlıspor takımını konuk edeceğiz. Amacımız play of maçları sonunda ilk üçe girerek Süper Amatöre çıkmak" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:40  Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu
11:44  Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkış peşinde
11:39  Şampiyonlar Ligi'nde zirvenin sahibi Türk Telekom
11:44  Çotanak Stadı gelecek sezon hizmete girecek
11:35  Sinop Amatör Ligi
23.01.2020 11:55:29