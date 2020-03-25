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Çavdarhisar ilçe pazarında sadece sebze meyve satılacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde her hafta Çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında sadece sebze meyve satışına izin verileceği açıklandı.

25.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:52
Çavdarhisar ilçe pazarında sadece sebze meyve satılacak
Kütahya 'nın Çavdarhisar ilçesinde her hafta Çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında sadece sebze meyve satışına izin verileceği açıklandı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Yeni tip Korona virüs salgınından ilçemizi korumak ve salgının yayılmasını önlemek maksadıyla, ilçemizde her hafta Çarşamba günü kurulan Çavdarhisar İlçe pazarında sadece sebze ve meyve ve bakkal tezgahlarının açılmasına izin verilecektir. Tuhafiye ve konfeksiyon satışına izin verilmeyecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarızın ihtiyaçları için, kaymakamlığımız ve belediyemiz bünyasinde kurulan ekipler tarafından ihtiyaçları karşılanıp adreslerine teslim edilecektir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Halil Başer, Çavdarhisar, Çarşamba, Kütahya, Yaşam

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