Çavdarhisar Kaymakamı görevine başladı

Kütahya
'nın Çavdarhisar
ilçesine Kaymakam olarak atanan Miraç Akkbulut'un göreve başladığı bildirildi.
18 Eylül
1994 tarihinde İstanbul- Üsküdar
ilçesinde doğan ve aslen Rize
ili Çayeli
ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa
İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı
Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli
Kaymakam Adayı olarak başladı. Kaymakam Refikliği stajını İzmir- Bayındır
ve Diyarbakır- Sur
ilçelerinde tamamlayan Akbulut, 10 Haziran 2019 tarihinde Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görevine başladı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya
, Çavdarhisar
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