Haberler » Yaşam » 'Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak' - Haberler

"Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak"

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

08.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:43
'nın ilçesine bağlı köylerde yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüzeyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Afşar- Gökağaç arası 3 kilometrelik asfal yolu bozuk olduğu için kazıyacağız ve zemini genişletip sağlamlaştıracağız. İlçemize bağlı Hacımahmut köyü arasını, 3 kilometrelik sıcak asfalt yaparak köyümüze sıcak asfaltla ulaşım sağlanacak. Çamköy' de içme suyu şebeke hatlarının eskimiş olduğundan dolayı köyümüzde içme suyu sorunu yaşıyorduk, evlere su az geliyordu. Kanalizasyon hatları eski büz sistemi. Büzlerde deforme olduğundan alt yapıyı girip, sıkıntılı olan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştiriyoruz. Ayrıca tüm sıkıntılı görülen köylerde, su depolarını elden geçiriyoruz. Köylerimiz dünya standartlarında ve daha sağlıklı su içsin istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Afşar, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 10:56:36