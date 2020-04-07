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Çavdır ilçesinde bir belde karantinaya alındı (2)

Burdur'un Çavdır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir ailenin yaşadığı belde karantinaya alındı.

07.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:28
Burdur 'un Çavdır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir ailenin yaşadığı belde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Söğüt Beldesi'nde ikamet eden karı kocanın Kovid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çiftin temaslı olduğu kişiler olabileceği değerlendirilerek, yerleşim yerinin tamamı karantinaya alındı.
Beldenin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Öte yandan, testi pozitif çıkan çift evlerinde gözetim altında tutulacak ve sağlık durumları da yine evden takip edilecek. Çavdır ilçesinde bir belde karantinaya alındı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Çavdır, Söğüt, Güncel

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Çavdır ilçesinde bir belde karantinaya alındı (2)
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